Помогите, люди добрые. В долгу не останусь. У каких существительных начальная форма совпадает по написанию в неопределённой формой глагола?

Русский язык

Помогите, люди добрые. В долгу не останусь. У каких существительных начальная форма совпадает по написанию в неопределённой формой глагола?

Автор: Гость