Помогите, люди добрые. В долгу не останусь. У каких существительных начальная форма совпадает по написанию в неопределённой формой глагола?

Русский язык
Помогите, люди добрые. В долгу не останусь. У каких существительных начальная форма совпадает по написанию в неопределённой формой глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печь,знать,стать,течь......................
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