Помогите решить задачу #1276

Гость: Гость:

Сначала складываешь длины трассы: 4.35 км+5.75 км+6.95 км+2.8 км=19.85 км Теперь округляешь до десятой части километра=19.9 км(число 5 при округлении добавляет единицу) Теперь округляешь до целой части километра=20 км(9 была округлена 5, а 19 округлена 9)