Помогите решить задачу #1276
Математика
Помогите решить задачу #1276
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала складываешь длины трассы: 4.35 км+5.75 км+6.95 км+2.8 км=19.85 км Теперь округляешь до десятой части километра=19.9 км(число 5 при округлении добавляет единицу) Теперь округляешь до целой части километра=20 км(9 была округлена 5, а 19 округлена 9)
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