С решением плиз,помогите оч нужно срочно!

Алгебра
С решением плиз,помогите оч нужно срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15) обозначим а = √(25-х²)  и b =√(15-x²) a-b =2 a² -b² = (√(25-x²))² -(√(15-x²) )²  = 25 - x² - 15 +x² =10 Имеем систему: a-b =2     ----->   a=b+2 a² -b² =10 ---------------- (b²+2)² -b² =10 b²+4b +4 -b² =10 4b = 6 b= 6/4=3/2 a=3/2+2=7/2 a+b = 3/2+7/2=10/2 = 5   ответ: 5 №16  =∛( (4+√17)³/(16-17) )   +√17= =-(4+√17) +√17 = - 4 №17
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