Укажи основное свойство воды, которое мы используем, когда умываемся. А) прозрачность, б) текучесть, в) отсутствие запаха, г) вода-растворитель.

Литература

Укажи основное свойство воды, которое мы используем, когда умываемся. А) прозрачность, б) текучесть, в) отсутствие запаха, г) вода-растворитель.

Автор: Гость