Укажи основное свойство воды, которое мы используем, когда умываемся. А) прозрачность, б) текучесть, в) отсутствие запаха, г) вода-растворитель.
Литература
Укажи основное свойство воды, которое мы используем, когда умываемся. А) прозрачность, б) текучесть, в) отсутствие запаха, г) вода-растворитель.
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