Поставь верные знаки +или - 6 8 10=4,7 5 18=20,9 4 7=6,8 2 9=15
Математика
Поставь верные знаки +или - 6 8 10=4,7 5 18=20,9 4 7=6,8 2 9=15
Ответ(ы) на вопрос:
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1)6+8-10 2)7-5+18 3)9+4-7 3)8-2+9
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