Какой способ ловли рыбы наносит наименьший вред природе.(ловить удочкой с берега ??ли рыболовной сеткой из лотки)

Биология
Какой способ ловли рыбы наносит наименьший вред природе.(ловить удочкой с берега ??ли рыболовной сеткой из лотки)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удочкой с берега, конечно. Потому что сеть может запутать других животных, и они могут погибнуть А трупы животных разлагаются и отравляют воду, после чего умирают животные Как-то так объяснил
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