Объясните пожалуйста высказывание:"Держава крепка семьями, а семьи-державой
Обществознание
Объясните пожалуйста высказывание:"Держава крепка семьями, а семьи-державой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любое гос-во не может существовать без населения(семей) вся сила любого гос-ва в его людях,а люди не могут жить без державы,в этом и есть смысл,то что они не могут друг без друга существовать
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