Укажи верное выражение. а) земля обращается вокруг солнца,б) земля обращается вокруг планет солнечной системы, в) земля обращается вокруг луны
География
Укажи верное выражение. а) земля обращается вокруг солнца,б) земля обращается вокруг планет солнечной системы, в) земля обращается вокруг луны
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Верный ответ под буквой: а)
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