Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?
Алгебра
Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность, что письмо не отправится равна 1-0,8 = 0,2 Поэтому вероятность, что из 4-х писем отправить удастся 2 из них равна 0,8*0,8*0,2*0,2 = 0,64*0,04 = 0,0256 Ответ: 0,0256
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