Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?

Алгебра

Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?

Автор: Гость