Как ты думаешь почему Олимпийские игры называют ( праздником спорта)?Объясни свой ответ

Математика
Как ты думаешь почему Олимпийские игры называют ( праздником спорта)?Объясни свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну да, во-первых наступало временное перемирие; а во-вторых в них участвуют практически все страны. Олимпийские игры-это настоящий праздник не только для спортсменов (особенно для тех, которые побеждают на них), но и для БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!! Олимпийские игры-это настоящий празник мира для ВСЕХ!!!!
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