Как ты думаешь почему Олимпийские игры называют ( праздником спорта)?Объясни свой ответ

Гость: Гость:

Ну да, во-первых наступало временное перемирие; а во-вторых в них участвуют практически все страны. Олимпийские игры-это настоящий праздник не только для спортсменов (особенно для тех, которые побеждают на них), но и для БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!! Олимпийские игры-это настоящий празник мира для ВСЕХ!!!!