Количевство звуков в слове елочка
Математика
Количевство звуков в слове елочка
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Гость:
В слове ёлочка 6 букв 7 звуков
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