В корзине 11 кабачков .сначала из нее взяли 4 кабачка ,а потом еще3 кабачка .сколько кабачков осталось в корзине?

Математика

В корзине 11 кабачков .сначала из нее взяли 4 кабачка ,а потом еще3 кабачка .сколько кабачков осталось в корзине?

Автор: Гость