В корзине 11 кабачков .сначала из нее взяли 4 кабачка ,а потом еще3 кабачка .сколько кабачков осталось в корзине?

Математика
В корзине 11 кабачков .сначала из нее взяли 4 кабачка ,а потом еще3 кабачка .сколько кабачков осталось в корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-4-3=11-7=4 (кабачка) Ответ: осталось 4 кабачка
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