15дм 6см+4см3мм= Пожалуйста,решите с переводом в миллиметры.
Математика
15дм 6см+4см3мм= Пожалуйста,решите с переводом в миллиметры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. 15дм 6 см + 4 см 3мм = 1560мм + 43 мм = 1603мм, так как : 1дм =100мм ; 1см = 10 мм.
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