Помогите написать презентацию на тему кварц

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Кварц – один из самых распространенных на земле минералов. Он широко используется в быту и производстве и даже входит в состав человеческой крови.Как выглядит кварц?Услышав слово «кварц» чаще всего мы представляем себе прозрачный или почти прозрачный кристалл, похожий на сросшиеся кусочки стекла. И действительно – такой минерал является одним из распространенных видов кварца и называется он «горным хрусталем».В природе, однако, можно найти другие виды кварца, совсем не похожие на горный хрусталь. «Горный хрусталь» - это чистый кварц, а остальные виды кварца получаются тогда, когда в массу, из которой образовался этот минерал, попадают посторонние вещества. В зависимости от состава камешки могут отличаться очень сильно: по размеру, форме, строению и цвету.Цвета кварца могут быть самыми разнообразными – от совершенно прозрачного бесцветного, до насыщенного красного, желтого, синего оттенка. Встречается кварц и черного цвета.Внутри кристаллы бывают прозрачными или испещренными сетью мелких трещинок, которые делают его мутнымОткуда берется кварц?Кристаллы кварца образуются при остывании раскаленной магмы, вырывающейся из толщи земли при извержениях и разломах земной коры. Залежи кварца могут представлять из себя как хаотично разбросанные кристаллы разных размеров, так и целые прослойки (жилы) этого полупрозрачного минерала.Кварц является очень распространенным камнем и места его промышленной добычи разбросаны по всему миру. Кварц в кристаллах может добываться как с поверхности земли, так и из специально вырытых шахт. А вот кварцевый — добывают только открытым способом.Кварцевый песок - яркий пример повсеместного присутствия кварца в нашей жизни. Маленькие прозрачные песчинки, которые мы ежедневно видим вокруг – на земле, в песочнице, в аквариуме, на пляже – состоят из этого минерала. Каждая такая песчинка – крохотный кристаллик кварца, появившийся на свет из глубин земли.История кварцаКварц известен человеку с самых древних времен. Его легко найти и добыть даже без применения сложной техники, поэтому первобытные люди изготавливали из кварца многие предметы, которые использовали для охоты или приготовления пищи.Столетиями люди совершенствовали свои навыки и со временем мастера научились вырезать из кварца тонкие резные бокалы, чаши и светильники удивительной красоты. Изделия из кварца высоко ценились и зачастую дополнялись деталями из драгоценных металлов – золота и серебра.Современное применение кварца в бытуПрочность кварца позволяет использовать его при изготовлении ювелирных украшений. Ограненные особым образом камешки вставляют в брошки, серьги и браслеты.Из крупных кусков кварца мастера давно научились изготавливать предметы для украшения дома: во многих домах сегодня можно увидеть кварцевые вазы, статуэтки или пепельницы.Многие также слышали выражение «кварцевые часы». Кварцевыми некоторые виды часов называют не случайно – в часовом механизме таких часов кристаллы кварца используются для контроля за точностью хода.