Помогите написать примеры(даны ниже) словами т.е 5+3=8 пять прибавить три ровняется ??осьми.Заранее спасибо! 1)-7,28-4,3=-11,58 2)(-18-21)+(-15+4)=-50 3)580+1931-300=2211

Русский язык

Помогите написать примеры(даны ниже) словами т.е 5+3=8 пять прибавить три ровняется ??осьми.Заранее спасибо! 1)-7,28-4,3=-11,58 2)(-18-21)+(-15+4)=-50 3)580+1931-300=2211

Автор: Гость