Помогите написать синквейн на тему никакой горчицы я не ел?

Литература
Помогите написать синквейн на тему никакой горчицы я не ел?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именно каково героя сенквеин
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