Помогите написать сочинение-миниатюра "Мой секрет счастья"

Гость: Гость:

Мой секрет счастья в том, что его нет. Мой смысл жизни, мое счастье заключается в том, чтобы мои родители были здоровы, чтобы у меня были друзья, которые не придают. Для меня счастье это просто моя жизнь, которую дал мне Бог. Счастье это то, что я могу сострадать, любить, т.е чувствовать. Я рад(а), что могу ходить, что то делать, видеть, слышать и многие другие возможности. Для меня счастье - это моя жизнь.