Помогите написать сочинение-миниатюра "Мой секрет счастья"
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Помогите написать сочинение-миниатюра "Мой секрет счастья"
Ответ(ы):
Гость:
Мой секрет счастья в том, что его нет. Мой смысл жизни, мое счастье заключается в том, чтобы мои родители были здоровы, чтобы у меня были друзья, которые не придают. Для меня счастье это просто моя жизнь, которую дал мне Бог. Счастье это то, что я могу сострадать, любить, т.е чувствовать. Я рад(а), что могу ходить, что то делать, видеть, слышать и многие другие возможности. Для меня счастье - это моя жизнь.
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