Помогите написать сочинение на тему " Мой любимый сказочный герой Чебурашка "
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Помогите написать сочинение на тему " Мой любимый сказочный герой Чебурашка "
Ответ(ы):
Гость:
Опиши его .расскажи почему он тебе нравится.опиши характер
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