Помогите написать сочинение на тему приключенческая история из своей жизнь желатель сто слов , можно больше на 10 слов но не меньше!!!

Гость: Гость:

Как то раз пошел(пошла) я в лес за грибами,но вдруг пробежало что то страшное я испугался(испугалась) это был Слэндер-мэн я начала смотреть куда он идет,я спряталась за дерево смотрю на него,вдруг он резко повернулся я опять спрятался(спряталась) за дерево...Он исчез я немного боялась идти дальше,но все таки пошла,иду вдруг что то холодное было сзади меня я обернулась он стоял очень близко я бежала что пятки сверкали я обернулся(обернулась) его не было вдруг он опять появился я бегом побежала,но после я споткнулась он схватил меня и начал меня потрошить,но вдруг я проснулась я тяжело вздохнула и сказала:к счастью это был сон