Помогите написать сочинение оптимист или пессимист

Гость: Гость:

Существует три основных воззрения на смысл жизни - пессимизм, фатализм и оптимизм. Ко всем этим воззрениям у меня разное отношение. Я не очень хорошо отношусь к пессимистам. Пессимизм- это убеждение людей в том, что ничего хорошего человеку ожидать не приходится, что всё идёт к худшему, кроме печалей и страданий человеческой жребий ничево не включает в себя ... Я думаю, что жизнь, а каторга. С убеждением, что другие только и делают, что строят козни и пакости, у пессимиста никогда не будет друзей; человека,на которого можно положиться. Для того ли человек пришёл в этот мир, чтобы ожидать от этого, печали и страдания. Мне кажется, что- нет. Люди должны никогда не унывать, делать жизнь краще, веселей и интереснее.