Помогите написать сочинение пож по русскому на тему "Мы оставляем после себя след..." пож очень надо))!
Русский язык
Помогите написать сочинение пож по русскому на тему "Мы оставляем после себя след..." пож очень надо))!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой оставишь след? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Можно оставить после себя след на десятки лет, после твоего ухода с Земли. Никто не знает, сколько тебе опущено судьбой. Может быть, как профессору Ф.Углову, в 103 года оперировавшему, может быть, как Г. Королёвой, меньше 20 лет..Гуля отдала жизнь, спасая Родину от фашизма. Помни о быстротечности лет. Сажай деревья, корми голодных, помогай обездоленным. Липа, посаженная тобой, будет больше века благоухать, лечить простуду и служить источником целебного мёда... Яблоня накормит , даже если тебя и на свете давно нет....Спасённые от смерти люди, если ты работал врачом, будут помнить тебя. Выученные дети, если ты учитель, будут благодарны тебе. Спешите делать добро.
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