Помогите написать сочинение пож по русскому на тему "Мы оставляем после себя след..." пож очень надо))!

Гость: Гость:

Какой оставишь след? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Можно оставить после себя след на десятки лет, после твоего ухода с Земли. Никто не знает, сколько тебе опущено судьбой. Может быть, как профессору Ф.Углову, в 103 года оперировавшему, может быть, как Г. Королёвой, меньше 20 лет..Гуля отдала жизнь, спасая Родину от фашизма. Помни о быстротечности лет. Сажай деревья, корми голодных, помогай обездоленным. Липа, посаженная тобой, будет больше века благоухать, лечить простуду и служить источником целебного мёда... Яблоня накормит , даже если тебя и на свете давно нет....Спасённые от смерти люди, если ты работал врачом, будут помнить тебя. Выученные дети, если ты учитель, будут благодарны тебе. Спешите делать добро.