Помогите написать сочинение с отглагольными прилагательными
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Помогите написать сочинение с отглагольными прилагательными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За окном школы я вижу осенний пейзаж. ТАНЦУЮЩАЯ с ветром листва вскоре коснется земли. Листья-лоскутки разных цветов слетают вниз, на пришкольную дорогу. Хмурится серое небо, покрытое сердитыми тучами. Зазвенел-запел дождик. Пузырями капли разбегаются по луже, образуют круги в воде. Я чувствую спокойствие и умиротворенность. Мой ПРИКОСНУВШИЙСЯ к осени взгляд не в силах оторваться от чудной картины природы. Там, где я нахожусь, в помещении школы, тепло и комфортно. Прим.: Особая форма глагола - причастие
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