Помогите написать сочинение с отглагольными прилагательными

Гость: Гость:

За окном школы я вижу осенний пейзаж. ТАНЦУЮЩАЯ с ветром листва вскоре коснется земли. Листья-лоскутки разных цветов слетают вниз, на пришкольную дорогу. Хмурится серое небо, покрытое сердитыми тучами. Зазвенел-запел дождик. Пузырями капли разбегаются по луже, образуют круги в воде. Я чувствую спокойствие и умиротворенность. Мой ПРИКОСНУВШИЙСЯ к осени взгляд не в силах оторваться от чудной картины природы. Там, где я нахожусь, в помещении школы, тепло и комфортно. Прим.: Особая форма глагола - причастие