Почему мы досихпор поним А. Р. Яковлеву
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Почему мы досихпор поним А. Р. Яковлеву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это знаменитая няня Пушкина, которая его вырастила. И он всегда о ней упоминал, даже в стихах своих "Выпьем, няня, где же кружка..." Арина Радионовна
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