В каком предложении выделенное слово является ОПРЕДЕЛЕНИЕМ? Выберите вариант ответа: 1 ДЕСЯТКИ синиц слетались и склёвывали крошки. 2 Море после грозы было ТИХИМ. 3 Я пришёл из лесу с целой КОРЗИНОЙ белых грибов. 4 Ночью п...

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В каком предложении выделенное слово является ОПРЕДЕЛЕНИЕМ? Выберите вариант ответа: 1 ДЕСЯТКИ синиц слетались и склёвывали крошки. 2 Море после грозы было ТИХИМ. 3 Я пришёл из лесу с целой КОРЗИНОЙ белых грибов. 4 Ночью поднялся СИЛЬНЫЙ ветер и море разбушевалось. 5 Снег падал медленно и БЕСШУМНО.

Автор: Гость