Как. пкриводится. предложение. stamp. your. feet

Английский язык
Как. пкриводится. предложение. stamp. your. feet
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Staml your feet-топай ногами
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