Написать сочинения по англ языку о родственниках
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Написать сочинения по англ языку о родственниках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умения есть мама͵ папа͵ сестра . маму завут наташа ,папу завут гена, сестру завут мила.маме 34,папе33,сестре5.мама работает на повара папа работает на фабреке
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