Помогите пожалуйста очень срочно нужно решить задачу Дам 10 баллов)

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Дано E=137В/м m=23мкг=23*10^-6г=23*10^-9кг q=-635пКл=-635*10^-12 Кл Найти а а=F/m=(Fт+Fe)/m=(mg+qE)/m=g+qE/m= 9,8H/кг-635*10^-12 Кл*137 В/м /23*10-9 кг=9,8Н/- 635*137*10^-3/23 Н/кг=(9,8-3,8)Н/кг=6 Н/кг где F равно действующая сил, действующих на пылинку Fт= mg - сила тяжести Fе=qE- сила, действующая со стороны электрического поля