Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.

Русский язык
Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. душегрей кафтан порты рубаха сорока тулуп картуз б.понева онучи  в.ермолка зипун кокошник камзол малахай шушун
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
А что их объединяло?
Ответить
Литература
Помогите сочинить любую сказку 5 класс
Ответить
Русский язык
Пример, где словосочетание "может быть" будет вводным словом
Ответить
Математика
В одном ящике 5целых 3/10 кг винограда что на 2 целых 4/5кг меньше чем в другом ящике. С??олько кг винограда в двух ящиках?
Ответить
Русский язык
Как правильно писать пеизашь
Ответить