Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.
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Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. душегрей кафтан порты рубаха сорока тулуп картуз б.понева онучи в.ермолка зипун кокошник камзол малахай шушун
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