Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.

Русский язык

Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, кафтан, кокошник, камзол, малахай, онучи, понёва, порты, рубаха, сорока, шушун, тулуп.

Автор: Гость