Пример, где словосочетание "может быть" будет вводным словом

Гость: Гость:

Может быть,я стану олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике. Может быть,мы поедем в отпуск в Германию. Может быть,я с понедельника начну делать утреннюю зарядку. Может быть,моя бабушка доживёт до ста лет.