Пример, где словосочетание "может быть" будет вводным словом
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Пример, где словосочетание "может быть" будет вводным словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть,я стану олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике. Может быть,мы поедем в отпуск в Германию. Может быть,я с понедельника начну делать утреннюю зарядку. Может быть,моя бабушка доживёт до ста лет.
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