Небольшой доклад по географии на тему орентирование на местности без карты.

География
Небольшой доклад по географии на тему орентирование на местности без карты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение сторон горизонта по местным предметам Производится в сочетании с другими способами. В основе его лежит знание следующих признаков. - кора большинства деревьев грубее и темнее на северной стороне, тоньше и эластичнее (у березы светлее) - на южной; - у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне ствола поднимается выше, чем на южной; - на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны; - годовые кольца на свежих пнях деревьев расположены гуще с северной стороны; - с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками; - муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, кроме того, южный скат муравейни­ков пологий, северный - крутой; - ягоды и фрукты раньше краснеют (желтеют) с южной стороны; - летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь; - у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны; - снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате подтаивания на снегу образуются зазубрины (шипы), направленные на юг; - алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны; - приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север
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