Число 3200 уменьши в 8 раз
Математика
Число 3200 уменьши в 8 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3200/8=400 .................
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