Wie heißen die Wörter? 0 cordelthin - ordentlich 1 assgnmsl - ? 2 utirgar - ? 3 nlaigwegli - ? 4 duonrnelhict -? 5 beli - ? Помогите пожалуйста!
Немецкий язык
Wie heißen die Wörter? 0 cordelthin - ordentlich 1 assgnmsl - ? 2 utirgar - ? 3 nlaigwegli - ? 4 duonrnelhict -? 5 beli - ? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Langsam? 2. traurig 3. langweilig 4. unordentlich 5. lieb
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