Обротите внимание есть ли в близи стаи птиц чем птицы занеты как их жизнь изменялась к осени какие свойство живой природы деманстрируют поведение птиц
Биология
Обротите внимание есть ли в близи стаи птиц чем птицы занеты как их жизнь изменялась к осени какие свойство живой природы деманстрируют поведение птиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью птицы улетают на юг. Климат меняется и птицы улетают в тёплые края. По орфографии понял, что класс 3, так что можно и так ответить
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