Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Подумай, о каком человеке(сво??м знакомом, литературном персонаже, историческом деятеле) ты мог бы сказать, что он своими делами изменил себя. для примера именно этого человека?

Обществознание
Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Подумай, о каком человеке(сво??м знакомом, литературном персонаже, историческом деятеле) ты мог бы сказать, что он своими делами изменил себя. для примера именно этого человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность различными способами развивает человека.
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