Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Подумай, о каком человеке(сво??м знакомом, литературном персонаже, историческом деятеле) ты мог бы сказать, что он своими делами изменил себя. для примера именно этого человека?

Обществознание

Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Подумай, о каком человеке(сво??м знакомом, литературном персонаже, историческом деятеле) ты мог бы сказать, что он своими делами изменил себя. для примера именно этого человека?

Автор: Гость