Во время отдыха на природе вы решили искупаться В незнакомом месте. на что Вам нуж??о обратить внимание , и какие действия не совершать,чтобы не подвергнуть себя опасности?

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Во время отдыха на природе вы решили искупаться В незнакомом месте. на что Вам нуж??о обратить внимание , и какие действия не совершать,чтобы не подвергнуть себя опасности?

Автор: Гость