Во время отдыха на природе вы решили искупаться В незнакомом месте. на что Вам нуж??о обратить внимание , и какие действия не совершать,чтобы не подвергнуть себя опасности?

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Во время отдыха на природе вы решили искупаться В незнакомом месте. на что Вам нуж??о обратить внимание , и какие действия не совершать,чтобы не подвергнуть себя опасности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чистоту водоема. на глубину. нет-ли там лишнего(осколков и т.д.) лучше спросить у местного жителя о качестве водоема.
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