Размножение клетки по пунктам кратко!!!!

Биология
Размножение клетки по пунктам кратко!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки нашего тела получаются из стволовых клеток а обычные делятся
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