Размножение клетки по пунктам кратко!!!!
Биология
Размножение клетки по пунктам кратко!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки нашего тела получаются из стволовых клеток а обычные делятся
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