Все на фото. Решите, пожалуйста, очень надо!
Математика
Все на фото. Решите, пожалуйста, очень надо!
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Гость:
Прости я не вижу плохо сфоткала
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