Имеется 4 монеты.Из них 3 настоящие и одна фальшивая,отличающаяся от них по массе н??известно в какую сторону.Как за два взвешивания на чашечных весах найти её
Математика
Имеется 4 монеты.Из них 3 настоящие и одна фальшивая,отличающаяся от них по массе н??известно в какую сторону.Как за два взвешивания на чашечных весах найти её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для удобства решения пронумеруем монеты.Положим на весы 1-ю и 2-ю монеты, если монеты весят одинаково, то фальшивая 3-я или 4-я, тогда взвесим 2-ю и 3-ю монету, если монеты весят одинаково, то фальшивая 4-я, а если не одинаково, то фальшивая 3-я.Если при первом взвещивании монеты весят по разному, то фальшивая 1-я или 2-я, взвесим 3-ю и 2-ю монеты, если они весят одинаково, то фальшивая - 1-я, если вес у них разный, то фальшивая 2-я.
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