Умоооооооооляяяяяяююююю Очеень срочно при каких значениях переменной имеет смысл выражение a) 4a/10а-7 б) 2m/|m|+1

Алгебра
Умоооооооооляяяяяяююююю Очеень срочно при каких значениях переменной имеет смысл выражение a) 4a/10а-7 б) 2m/|m|+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4a/10а-7 10а-7≠0 10а≠7 а≠7:10 а≠0,7 Ответ: дробь имеет смысл при любых значениях, кроме а≠0,7 б)2m/|m|+1 |m|+1≠0 |m|≠-1 m≠-1 Ответ: дробь имеет смысл при любых значениях, кроме m≠-1
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