Помогите зделать перевод Помогиье зделать перевод
Английский язык
Помогите зделать перевод Помогиье зделать перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не должен ходить куда-либо один. мне следует брать моих друзей с собой. мои родители беспокоятся о моей безопасности. я должен согласоваться со своими родителями перед тем, как выходить куда-либо. я должен быть очень осторожным с незнакомцами. мне следует сказать родителям или учителю, если я чувствую опасность. я должен следовать правилам безопасного интернета, когда я выхожу в интернет. мне не следует открывать электронные письма от незнакомцев без разрешения родителей. родителям следует проверить это письмо. я не должен говорить незнакомцу свое имя и адрес. я всегда должен спрашивать разрешение у родителей. это справедливое правило. мама говорит, что незнакомец может издеваться или навредить мне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста по запросу. Придумай свой маленький рассказ об осенних листь??х. Запиши его вирабочию тетрадь
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов
Математика