Помогите зделать перевод Помогиье зделать перевод

Гость: Гость:

Я не должен ходить куда-либо один. мне следует брать моих друзей с собой. мои родители беспокоятся о моей безопасности. я должен согласоваться со своими родителями перед тем, как выходить куда-либо. я должен быть очень осторожным с незнакомцами. мне следует сказать родителям или учителю, если я чувствую опасность. я должен следовать правилам безопасного интернета, когда я выхожу в интернет. мне не следует открывать электронные письма от незнакомцев без разрешения родителей. родителям следует проверить это письмо. я не должен говорить незнакомцу свое имя и адрес. я всегда должен спрашивать разрешение у родителей. это справедливое правило. мама говорит, что незнакомец может издеваться или навредить мне