Вычисли периметр четырехугольника длина каждой строны которого равна 5 см

Математика
Вычисли периметр четырехугольника длина каждой строны которого равна 5 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = а+а+b+b P = 5+5+5+5 P = 20 (см) Ответ: периметр четырёхугольника = 20 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Надо указать окислитель и восстановитель и составить баланс Fe+S --> FeS С объясне??ием, пожалуйста!
Ответить
Математика
Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів
Ответить
Английский язык
Как сделать домашку по инглишу с 75 упр7 5класс
Ответить
Математика
Какое из этих чисел 1989-7119-8959-9765 не делится на 9?
Ответить
Математика
От мотка отрезали 14 метров верёвки. после этого в мотке осталось на 4 м меньше чем отрезали.сколько метров было в мотке первоначально.
Ответить