Вычисли периметр четырехугольника длина каждой строны которого равна 5 см
Математика
Вычисли периметр четырехугольника длина каждой строны которого равна 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = а+а+b+b P = 5+5+5+5 P = 20 (см) Ответ: периметр четырёхугольника = 20 см.
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