Помогите пожалуйста по запросу. Придумай свой маленький рассказ об осенних листь??х. Запиши его вирабочию тетрадь
Литература
Помогите пожалуйста по запросу. Придумай свой маленький рассказ об осенних листь??х. Запиши его вирабочию тетрадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила долгожданная осень. И сразу наступил золотой дождь из листьев . Наверное каждый хочет вернуться в это время и быть в листопаде !
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