На 2 полки поставли 16 книг поровну Сколько нужно полок чтобы так же расставить 24 книги
Математика
На 2 полки поставли 16 книг поровну Сколько нужно полок чтобы так же расставить 24 книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Так как 16/2=8 Следовательно 24/8=3
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