Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов

Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов
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