Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.....................Вот.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Надо указать окислитель и восстановитель и составить баланс Fe+S --> FeS С объясне??ием, пожалуйста!
Математика
Дайте відповідь на цю задачу : дев"ять осликів за три дні з"їдають 27 мішків корму.Скільки корму потрібно п"яти осликамна 5 днів
Английский язык