Прямая CD разбивает плоскость на две полуплоскости. Из точки Е, принадлежащей прям??й CD, проведены в разные полуплоскости лучи ЕК и ЕМ, причем угол КЕD в4 раза больше угла DEM. Найти угол DEM, если угол CEK-64

Алгебра
Прямая CD разбивает плоскость на две полуплоскости. Из точки Е, принадлежащей прям??й CD, проведены в разные полуплоскости лучи ЕК и ЕМ, причем угол КЕD в4 раза больше угла DEM. Найти угол DEM, если угол CEK-64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов равна 180 градусов, значит угол KED будет равен  180-64=116 градусов, отсюда DEM=KED/4=116/4=29 градусов
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