Прямая CD разбивает плоскость на две полуплоскости. Из точки Е, принадлежащей прям??й CD, проведены в разные полуплоскости лучи ЕК и ЕМ, причем угол КЕD в4 раза больше угла DEM. Найти угол DEM, если угол CEK-64

Алгебра

Прямая CD разбивает плоскость на две полуплоскости. Из точки Е, принадлежащей прям??й CD, проведены в разные полуплоскости лучи ЕК и ЕМ, причем угол КЕD в4 раза больше угла DEM. Найти угол DEM, если угол CEK-64

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