Развернутый угол разделен на n равных углов. найдите градусную меру из этих углов , если n=18
Геометрия
Развернутый угол разделен на n равных углов. найдите градусную меру из этих углов , если n=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развёрнутый угол 180° 180:18=10 Ответ: 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Помогите пожалуйста по запросу. Придумай свой маленький рассказ об осенних листь??х. Запиши его вирабочию тетрадь
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналя??и если ABO=30градусов
Математика