Развернутый угол разделен на n равных углов. найдите градусную меру из этих углов , если n=18

Геометрия
Развернутый угол разделен на n равных углов. найдите градусную меру из этих углов , если n=18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развёрнутый угол 180° 180:18=10 Ответ: 10
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