4класс страница 63 упражнение 104

Русский язык
4класс страница 63 упражнение 104
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мал(еньк)ий, лёг(оньк)ий, ельн(ик), берез(оньк)а, олен(ёнок), еж(онок), зайч(ат)а, пуш(ист)ый, корабл(ик), овраж(ек), учит(ел)ь, сказ(очк)а, смел(ост)ь, ут(ят)а, библиотек(а)(р)ь, крюч(ок), мяч(ик), билет(ик). суффиксы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Умоооооооооляяяяяяююююю Очеень срочно при каких значениях переменной имеет смысл выражение a) 4a/10а-7 б) 2m/|m|+1
Ответить
Биология
Сформулируй два утверждения с использованием понятия СУСТАВ.
Ответить
Английский язык
7),8)Решите Пожайлуста
Ответить
Алгебра
Прямая CD разбивает плоскость на две полуплоскости. Из точки Е, принадлежащей прям??й CD, проведены в разные полуплоскости лучи ЕК и ЕМ, причем уго...
Ответить
Геометрия
Развернутый угол разделен на n равных углов. найдите градусную меру из этих углов , если n=18
Ответить