4класс страница 63 упражнение 104
Русский язык
4класс страница 63 упражнение 104
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мал(еньк)ий, лёг(оньк)ий, ельн(ик), берез(оньк)а, олен(ёнок), еж(онок), зайч(ат)а, пуш(ист)ый, корабл(ик), овраж(ек), учит(ел)ь, сказ(очк)а, смел(ост)ь, ут(ят)а, библиотек(а)(р)ь, крюч(ок), мяч(ик), билет(ик). суффиксы
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