Составьте структурную формулу вещества:3,3 диметил гексан
Химия
Составьте структурную формулу вещества:3,3 диметил гексан
Ответ(ы) на вопрос:
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СН3 - СН2 - С(СН3)(СН3) - СН2 - СН2 - СН3
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