Составьте структурную формулу вещества:3,3 диметил гексан

Химия
Составьте структурную формулу вещества:3,3 диметил гексан
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3 - СН2 - С(СН3)(СН3) - СН2 - СН2 - СН3
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