Аллотропные модификации указаны в наборе: 1. алмаз, графит 2. йод (пар), йод (тв.) 3. хлор, бром 4. кислород-16, кислород-18
Химия
Аллотропные модификации указаны в наборе: 1. алмаз, графит 2. йод (пар), йод (тв.) 3. хлор, бром 4. кислород-16, кислород-18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только в 1 , это аллотропные видоизменения углерода
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