Листья комнатных растений нужно протирать для того чтобы
Окружающий мир
Листья комнатных растений нужно протирать для того чтобы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не надо их протирать ничем.... Забивается устьица в листьях и ухудшается воздухаобмен
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